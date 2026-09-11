ROBAN REJILLAS Y TAPAS DE ALCANTARILLAS DEJANDO CALLES EN ZONAS DE RIESGO

El Ayuntamiento de Campeche alertó a la ciudadanía sobre la continuidad de los robos de rejillas de drenaje y tapas de alcantarillas, los cuales afectan tanto al patrimonio municipal como a la infraestructura de empresas de servicios como Teléfonos de México (Telmex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), poniendo en riesgo la integridad de transeúntes y automovilistas.

En el barrio de Santa Ana, vecinos entregaron un video en el que se observa a un sujeto sustraer y arrastrar una rejilla pluvial por la vía pública, presuntamente para comercializar el metal en establecimientos de compra de chatarra.

El caso más reciente se reportó en la calle 47 número 125A, entre Coahuila y Brasil, en la entrada de una privada. Ante el riesgo que representaba el registro abierto, personal de Protección Civil acudió para acordonar el sitio y prevenir algún accidente, mientras se programa su reparación.

Ante la persistencia de estos robos, el Ayuntamiento pidió a las corporaciones de seguridad reforzar la vigilancia y llamó a inspeccionar chatarrerías y centros de acopio donde pudiera comercializarse material de procedencia ilícita.

También exhortó a la ciudadanía a reportar al 911 cualquier acto vandálico o actividad sospechosa, debido a que una rejilla retirada puede convertirse en una trampa para quien transite por la zona, especialmente durante la noche o bajo condiciones de lluvia.