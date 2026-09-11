“YA NO QUEREMOS PROGRAMAS DE PAPEL”: CARMELITAS EXIGEN A SHEINBAUM RESULTADOS ANTE LA INSEGURIDAD

Ante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la capital campechana, ciudadanos exigieron que la seguridad pública deje de ser un tema de discursos, anuncios y programas que, aseguran, no se traducen en resultados. Jesús Rodríguez Plasencia, presidente del Comité Vecinal del fraccionamiento Puesta del Sol, advirtió que la población está cansada de escuchar compromisos mientras los d£lıtøs continúan afectando a las familias.

Señaló que la situación se ha agravado, particularmente en Ciudad del Carmen, donde afirmó que han aumentado los crimenes de alto impacto, los robos a viviendas y hasta de medidores de agua. Frente a este escenario, cuestionó que la seguridad haya sido politizada por los gobiernos para justificar lo que calificó como “ineptitud”.

Rodríguez Plasencia destacó que los vecinos han tenido que organizarse por su propia cuenta, instalar cámaras de vigilancia y participar en programas de prevención, sin embargo, dejó claro que las cámaras no detienen delincuentes y que la responsabilidad de investigar y detener a quienes cometen los delitos corresponde a las autoridades.

El representante vecinal sostuvo que la ciudadanía debe respetar el Estado de Derecho, pero exigió que las autoridades también lo hagan y cumplan los programas de seguridad que anuncian.

Afirmó que las propias estadísticas oficiales muestran un incremento en los índices delictivos y advirtió que la población está atenta, vigilante y crítica. “¿De qué sirve que hagan informes maquillados?”, cuestionó, al exigir que la inseguridad sea enfrentada de manera frontal y con acciones concretas.