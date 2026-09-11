viernes, septiembre 11, 2026
Lo último:
Municipales

FUERTE CHOQUE CONTRA VOLQUETE EN LA CARRETERA A CHAMPOTÓN DEJA DOS LESIONADOS

Al menos dos personas resultaron lesionadas tras un fuerte accidente registrado sobre la carretera a Champotón, frente al basurero municipal, donde un automóvil colisionó contra un volquete.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil habría impactado casi de frente contra la pesada unidad y, tras el choque, dio varias vueltas hasta terminar dentro del área del basurero. Los ocupantes del automóvil fueron auxiliados en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital General para recibir atención médica.

También te puede gustar

FULL GAS VENDIÓ GASOLINA CON AGUA Y DAÑA AL MENOS CINCO VEHÍCULOS

Joven escapa por la puerta falsa en Escárcega

SI YA PAGÓ PEMEX POR QUÉ VARIAS EMPRESAS AÚN ADEUDAN QUINCENAS A SUS EMPLEADOS, CUESTIONA DIRIGENTE SINDICAL DE MARINOS Y EXIGE CLARIDAD

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *