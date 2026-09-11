FUERTE CHOQUE CONTRA VOLQUETE EN LA CARRETERA A CHAMPOTÓN DEJA DOS LESIONADOS

Al menos dos personas resultaron lesionadas tras un fuerte accidente registrado sobre la carretera a Champotón, frente al basurero municipal, donde un automóvil colisionó contra un volquete.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil habría impactado casi de frente contra la pesada unidad y, tras el choque, dio varias vueltas hasta terminar dentro del área del basurero. Los ocupantes del automóvil fueron auxiliados en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital General para recibir atención médica.