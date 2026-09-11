CIUDADANOS RECLAMAN A SHEINBAUM FALTA DE MEDICINAS, INSEGURIDAD Y CARRETERAS EN MAL ESTADO

Un sondeo ciudadano refleja inconformidad por las condiciones que enfrentan habitantes de Campeche en materia de salud, seguridad y vías de comunicación, además de peticiones directas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que se atiendan problemas que, aseguran, afectan su vida cotidiana.

En materia de salud, una de las personas consultadas señaló que el sistema no ofrece la calidad requerida y destacó la falta de medicamentos. Señaló que existen pacientes que requieren tratamientos y no encuentran los fármacos necesarios.

La inseguridad también apareció entre las principales preocupaciones. Una persona entrevistada consideró que Campeche pasó de ser un estado tranquilo a enfrentar una mayor presencia de delitos y relató que incluso ha sido víctima de un robo en su vivienda. Ante esta situación, pidió a la presidenta implementar estrategias concretas para reducir la delincuencia y mejorar la seguridad.



Otro reclamo se centró en las carreteras. Habitantes de Champotón señalaron las malas condiciones de la vía hacia la zona de Calakmul, al afirmar que presenta numerosos baches pese a que recientemente fue inaugurada.