viernes, septiembre 11, 2026
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TRABAJADORES NO SINDICALIZADOS RECHAZAN HUELGA Y EXIGEN QUE LOS DEJEN TRABAJAR

Trabajadores no sindicalizados de la empresa Boston´s manifestaron su rechazo a la huelga de sus compañeros y aseguraron que su prioridad es conservar sus empleos, de los que dependen sus familias.

Una de las empleadas señaló que alrededor del 80 por ciento de los trabajadores de la sucursal no están sindicalizados y afirmó que quienes mantienen sus labores no defienden a la empresa, sino su derecho a trabajar y recibir un salario.

Cuestionó las demandas de mayores prestaciones y acusó a algunos trabajadores sindicalizados de incumplir horarios, presentarse sin uniforme o incluso bajo los efectos del alcohol, aunque estos señalamientos corresponden a su versión de los hechos.

La trabajadora sostuvo que quienes no están conformes con las condiciones laborales deberían buscar otras opciones, en lugar de impedir que quienes desean continuar trabajando puedan hacerlo.

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