CIRCULA EN REDES: LAYDA PRESUME “ÚNICAS VACACIONES DEL AÑO” Y CIBERNAUTAS LE RECALCAN QUE SIEMPRE ESTÁ AUSENTE DE CAMPECHE

“Si nunca estás en el Estado…”, “Es una ridícula y payasa”, “Sus vacaciones son todas las semanas…”, “Señora, usted siempre anda de gira artística…”, y “…Su viaje es pagado con el dinero del pueblo”, son algunos comentarios de cibernautas a la publicación de la gobernadora Layda Sansores, donde comparte un momento alegre “a quienes la comprenden y critican que haya tomado vacaciones (seis días pedí permiso al Congreso), las únicas del año”.

Las críticas fueron directas: “Si nunca estás en el Estado, qué más que te vayas a donde te dé la gana, por eso estamos como estamos… estábamos mejor cuando según estábamos peor…fuiste y siempre será el peor error político de Campeche”, “Señora, usted siempre anda de gira artística…”, y “Una burla más para los campechanos. Felicidades Morena”.

El hartazgo ciudadano hacia la mandataria se reflejó en señalamientos como: “Es una ridícula y payasa, lástima de Gobierno que tenemos”, “Sus vacaciones son todas las semanas, nada más está en su martes de la p3rr^, miércoles de reunión y jueves y se va el mismo jueves, y regresa otra vez el martes de la p3rr^”, “A quién se le ocurrió poner a esta señora como gobernadora, su viaje es pagado con el dinero del pueblo”, y “Está buena la granja de bots verdad Laydita”.