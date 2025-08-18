COMO PEDIR AL PUEBLO QUE SE CALLE, SI SU ESTILO DE “COMUNICACIÓN” ESTÁ BASADO EN INSULTOS, INJURIAS Y DESCALIFICACIONES: LUIS LEX

El abogado Luis Lex señaló que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores mantiene un estilo de comunicación basado en insultos, injurias y descalificaciones, práctica que, según afirmó, ha marcado su sexenio desde el inicio. Recordó que el arranque de su gobierno estuvo acompañado de un “circo televisivo” donde se señalaba a políticos, periodistas y empresarios por supuestos delitos que nunca llegaron a los tribunales.

Lex cuestionó la congruencia del discurso oficial, al subrayar que hoy se pide a los ciudadanos moderar sus expresiones, cuando en 2016 la propia Sansores se manifestó con gritos y descalificaciones desde la tribuna de San Lázaro contra el entonces presidente Enrique Peña Nieto, defendiendo lo que ella consideraba libertad de expresión.