PRUEBA PISA DEMUESTRA QUE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA NO FUNCIONA, Y ENCIMA HAY “MEGAPUENTE” DE LA GOBERNADORA: CEH REINA

-“Los niños faltan mucho a clases por los días inhábiles y los consejos técnicos”

Ante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la capital campechana, Aurora Ceh Reina, supervisora de la Zona 027 de Educación Preescolar, consideró necesario reconocer los problemas que enfrenta actualmente el sistema educativo y los resultados negativos que México mantiene en materia de aprendizaje.

Tras ser difundidos los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés) de la OCDE, señaló que el país continúa en posiciones preocupantes en evaluaciones educativas internacionales, y consideró que los cambios implementados por la Nueva Escuela Mexicana no generan los resultados esperados. “Estamos preocupados, porque quienes quedan mal son los maestros”, lamentó.

A esto, dijo, se suma que los niños falten mucho a clases por suspensiones, consejos técnicos, días inhábiles, condiciones climatológicas y modificaciones al calendario escolar

Ceh Reina también cuestionó el funcionamiento del programa La Escuela es Nuestra, cuyos recursos son administrados por comités de padres de familia, por lo cual en algunos casos directores, docentes y supervisores tienen poca participación para determinar las prioridades, pese a conocer directamente las necesidades de cada plantel.

La supervisora señaló que existen escuelas que requieren atención en problemas de infraestructura y necesidades básicas de operación, por lo cual consideró importante que los recursos disponibles se utilicen en las prioridades de cada comunidad escolar.

Finalmente, sostuvo que los docentes suelen recibir críticas por los resultados educativos, aunque existen diversos factores fuera del aula que también influyen en el desempeño de los estudiantes.