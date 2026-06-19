¡CORRUPCIÓN TRASATLÁNTICA! MEXICANO EN ALEMANIA PIDE HARINA Y LE LLEGA PAQUETE DEL DIF DE TAMAULIPAS

A través de sus redes sociales, el periodista Vicente Gálvez dio a conocer el video de un mexicano en Alemania que denunció en su cuenta de TikTok, que en ese país encontró a la venta harina de maíz de los programas sociales del DIF de Tamaulipas.

Molesto, el connacional dirigió términos como ratas y gandallas, y reveló que la harina le llegó tras pedir polvo a través de una plataforma global de comercio, porque en Tamaulipas los altos mandos de la citada institución no pueden venderla y creen que en otro país no podrán ser detectados, y para finalizar les dedicó recordatorios maternales.

Vicente Gálvez resumió: “Una historia más de corrupción trasatlántica”.