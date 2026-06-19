viernes, junio 19, 2026
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MUJER DENUNCIA EXTORSIÓN DE ABOGADO; “LE DI 7 MIL PESOS Y TAMBIÉN LE PIDIÓ DINERO A LA CONTRAPARTE”

-Lo responsabiliza de lo que le pase a ella y hermana, pues le advirtió que se atenga a las consecuencias si lo acusaba

Escárcega.- Molesta por ser víctima de lo que calificó como extorsión, Blanca Rosa Mendoza Chablé denunció que el abogado Miguel Antonio Domínguez Gómez, conocido como “El Terry”, le pidió 7 mil pesos por servicios legales que no cumplió de manera adecuada y derivó en la pérdida del juicio relacionada con una hermana de ella, ya que nunca contestó notificaciones y también le pidió dinero a la contraparte.

Blanca Rosas relató que le exigió al litigante la devolución del dinero, de lo contrario, lo denunciaría en las redes sociales, “ante lo cual me advirtió: ‘Háganlo y aténgase a las consecuencias’, por lo cual lo hago responsable si pasa algo contra mí o mi hermana y sobre él voy, pues checamos que el juicio ya se perdió debido a que él nunca contestó ninguna notificación y de las dos de las dos partes tomó dinero.

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