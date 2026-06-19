A UN MES DE SER REHABILITADO, HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MIL MILLONES SE ESTÁ DESBARATANDO: MARCO LEVARIO

Hace un mes la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, presumieron “con mucho orgullo” la rehabilitación del Hospital Universitario en Hermosillo, con costo de mil millones, sin embargo, hoy el nosocomio se está cayendo.

El periodista Marco Levario Turcott publicó un video dividido en dos ventanas, en una de las cuales, con fecha 12 de mayo de 2026, aparecen Durazo junto a la Presidenta afirmando que es uno de los días más gratos para él como gobernador de Sonora anunciar la reinauguración, y al mismo tiempo en la otra, fechada el 15 de este mes de junio, se observan filtraciones de agua en un pasillo, un elevador y un techo incompleto.