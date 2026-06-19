HACKERS FILTRAN DATOS PERSONALES DE 45 MIL USUARIOS DE TELEFONÍA CELULAR: FIA
-“SON LOS MISMOS QUE HACKEARON AL ISSSTE”
En un videorreporte a través de Azteca Noticias, Fuerza Informativa Azteca (FIA) dio a conocer que un grupo de hackers autodenominado MagoSpeak filtró los datos personales de 45 mil usuarios de telefonía celular de distintas compañías, con lo cual expusieron nombres, números y RFC.
Todos los números corresponden a la zona de Chiapas, por lo que se alerta a la población ante posibles fraudes, resaltó, y explicó que se infiltraron en una compañía de telemarketing para acceder a los datos y divulgarlos.
FIA señaló que se trata del mismo grupo que hackeó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), y este tipo de acciones podría seguir ocurriendo ante el registro obligatorio de líneas telefónicas, para demostrar que hay vulnerabilidad.