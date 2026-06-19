CRUZ ROJA EN CARMEN OPERA ENTRE EMERGENCIAS Y ADEUDOS SALARIALES

Mientras continúan atendiendo accidentes, traslados y emergencias médicas en distintos puntos de Ciudad del Carmen, trabajadores de la Cruz Roja Mexicana enfrentan problemas por el retraso en el pago de sus salarios, situación que ha generado inconformidad entre el personal operativo y administrativo.

Paramédicos, socorristas y empleados de diversas áreas señalaron que desde hace varios días no han recibido el depósito correspondiente a su nómina, pese a que continúan desempeñando sus funciones de manera regular. Los afectados indicaron que han solicitado información sobre la fecha de pago, pero hasta el momento no existe una respuesta concreta.

La explicación que han recibido es que la delegación enfrenta dificultades financieras, lo que ha impedido cubrir los compromisos laborales en tiempo y forma. La situación afecta directamente a quienes dependen de estos ingresos para solventar gastos familiares y obligaciones económicas.

Además del impacto en el personal, los empleados advirtieron que la falta de recursos también comienza a reflejarse en algunos servicios relacionados con ambulancias y atención prehospitalaria.