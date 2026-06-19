“CHICAS BUENA ONDA” VIRALIZAN INVITACIÓN DE ALCALDE PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE

La invitación del alcalde de El Naranjo, San Luis Potosí, Rafael Olvera Torres, para celebrar el Día del Padre se volvió viral en redes sociales luego de que anunciara que el evento incluiría la presencia de “chicas buena onda” como parte de las actividades programadas.

El mensaje fue difundido mediante un video publicado en las redes oficiales del Ayuntamiento, donde el edil convocó a los padres de familia a asistir al festejo realizado en el Salón Sindical de la Sección 97. Entre las atracciones mencionó un show de comedia, comida, bebidas, botanas, rifas, regalos y un toro mecánico.

Sin embargo, la frase “chicas buena onda” fue la que más llamó la atención de los usuarios, generando comentarios y compartidos que rápidamente colocaron la invitación en la conversación digital. La difusión del video incluso despertó el interés de personas de otros municipios por conocer más detalles sobre la celebración organizada por el gobierno local.