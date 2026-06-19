PAAE ALISTA MARCHA CONTRA USICAMM; ACUSAN OCULTAMIENTO DE PLAZAS Y EXIGEN TRANSPARENCIA

Trabajadores del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) realizarán una marcha el próximo 22 de junio, para denunciar irregularidades en el proceso de cambios de centros de trabajo correspondiente al ciclo 2026-2027, pues aseguran que existen espacios laborales que no fueron ofertados oficialmente y acusan una red de corrupción y complicidad en la elaboración de las listas definitivas de asignación.

La movilización partirá de la conocida “Bola de Queso” con destino a las oficinas de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

De acuerdo con los afectados, quienes solicitaron mantener el anonimato por temor a represalias, enviaron un oficio dirigido al secretario general de la Sección 4 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sergio Flores Gutiérrez, para solicitar su intervención en una reunión con el nuevo secretario de Educación del Estado, Candelario Pacheco Pacheco. Entre sus principales exigencias se encuentra la entrega de las listas de plazas ofertadas y asignadas durante los últimos cinco años en todo el estado para someterlas a análisis y escrutinio por parte de la base trabajadora.

En el documento, los inconformes señalan que cuentan con pruebas de espacios que presuntamente no fueron incluidos en las convocatorias oficiales y advirtieron que no permitirán más irregularidades en los procesos de movilidad laboral. Asimismo, sostienen que la transparencia en la asignación de plazas es un derecho establecido en la convocatoria 2026-2027 para el personal PAAE y demandan que las autoridades educativas aclaren el destino de los espacios disponibles que, aseguran, no fueron ofertados a los trabajadores.