viernes, junio 19, 2026
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EL PRÓXIMO JUEVES ANUNCIARÁ SHEINBAUM SI HABRÁ PRÓRROGA PARA REGISTRAR LÍNEAS TELEFÓNICAS, Y RECHAZA QUE SEA PARA ESPIAR

Tras vencerse el 30 de este mes de junio el plazo para el registro de líneas telefónicas, de las cuales, dijo, más de la mitad ya está registrada, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo jueves definirá cómo va a quedar y si habrá prórroga, y rechazó que sea para espiar a las personas.

Para fortalecer la seguridad contra extorsión y otros delitos, es necesario que los teléfonos (el chip) estén asociados a una persona, pues somos de los pocos o el único donde no está así, subrayó, y aseguró que quien guarda los registros son las telefónicas, no el Gobierno, que solicitaría información en caso de desaparición o frente a una carpeta de investigación.

Video: Imagen Noticias.

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