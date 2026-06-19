MORENA BUSCA MINIMIZAR ESCÁNDALO DEL HUACHICOL FISCAL, ACUSA DENISE MEADE

La activista Denise Meade Gaudry aseguró que el presunto esquema de huachicol fiscal que investiga la justicia estadounidense representa uno de los mayores casos de saqueo de recursos públicos en la historia reciente del país, al señalar que las pérdidas para México alcanzarían los 740 mil millones de pesos.

A través de una publicación en redes sociales, Meade sostuvo que mientras el gobierno federal presume avances en el combate a la corrupción, en realidad habría operado una red que permitió el robo y comercialización ilegal de combustibles. Según expuso, los recursos desviados habrían significado la pérdida de fondos suficientes para la construcción de hospitales, escuelas y carreteras en distintas regiones del país.

La publicación hace referencia a las investigaciones que se desarrollan en Estados Unidos contra los empresarios conocidos como los Jensen, padre e hijo, detenidos en Texas por presuntamente participar en un esquema mediante el cual sustraían crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo refinaban en territorio estadounidense y posteriormente lo reintroducían a México simulando importaciones legales. De acuerdo con los expedientes citados por Meade, la operación habría involucrado cerca de tres mil envíos y el lavado de aproximadamente 300 millones de dólares.

Afirmó que una operación de esa magnitud no habría sido posible sin respaldo desde estructuras gubernamentales y aseguró que en los expedientes judiciales estadounidenses ya aparecen referencias a políticos vinculados con Morena. Entre ellos mencionó al senador Adán Augusto López Hernández, a quien señaló como uno de los principales personajes relacionados con las investigaciones, aunque hasta el momento no existe una resolución judicial que determine responsabilidades en su contra.

Meade Gaudry sostuvo que, mientras en México el tema ha recibido poca atención pública debido a otros acontecimientos de interés nacional, las autoridades estadounidenses continúan avanzando en las indagatorias. “La DEA sigue muy firme con el dedo sobre el renglón. Cae uno, caen todos”, expresó en su publicación.