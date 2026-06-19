FALLA DE CFE DEJA SIN AGUA A VARIAS COLONIAS DE CAMPECHE

Una falla en la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocó la suspensión temporal del suministro de agua potable en diversos sectores de la capital campechana, luego de que quedara fuera de operación el sistema de bombeo que abastece a una parte importante de la ciudad, informó a través de comunicado el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC).

La dependencia municipal dio aviso que la interrupción del servicio no se debe a problemas en la red hidráulica ni a fallas propias del organismo, sino a la falta de energía eléctrica en la zona de Jardines, donde se encuentra el tanque principal de distribución que alimenta a varias colonias y fraccionamientos.

Entre las áreas afectadas se encuentran Jardines, Ampliación Cuatro Caminos, parte de la colonia Tomás Aznar, Leovigildo Gómez y Polvorín, así como los fraccionamientos Tacubaya, Altavista y Villa Real en sus etapas 1, 2 y 3. La ausencia de electricidad impidió el funcionamiento de los motores de bombeo, lo que derivó en la interrupción del servicio de agua.

SMAPAC enfatizó que la situación es consecuencia directa de las fallas registradas por la CFE y aclaró que el organismo operador se mantiene en espera de que la paraestatal restablezca el suministro eléctrico para reactivar inmediatamente los equipos y normalizar la distribución del vital líquido.