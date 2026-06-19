FEMINICIDAS DE HANNA BUSCARÍAN REVOCAR CONDENA DE 55 AÑOS DE PRISIÓN

Roxana y Ángel, encontrados culpables del feminicidio de la niña Hanna, de siete años de edad, podrían impugnar en los próximos días la sentencia de 55 años de prisión que les fue impuesta por un Tribunal Colegiado de Juicio Oral del Estado de Campeche, tras concluir el proceso judicial que se prolongó durante varios años.

De acuerdo con información relacionada con el caso, después de la audiencia de individualización de la pena realizada el pasado 10 de junio, comenzó a correr el plazo legal de 15 días hábiles para que la defensa presente recursos contra el fallo condenatorio o contra la sanción impuesta. Entre las opciones legales se encuentran la apelación ante la Sala Penal del Poder Judicial del Estado o la promoción de un amparo directo ante un juzgado federal.

Fuentes cercanas a la defensa señalaron que existe inconformidad con la resolución emitida por el tribunal, por lo que no se descarta que se recurra a alguna de estas vías jurídicas para intentar modificar la sentencia. Actualmente ambos sentenciados permanecen recluidos en el penal estatal mientras continúa el proceso legal.

Roxana y Ángel fueron declarados culpables de feminicidio tras acreditarse durante el juicio que ejercieron violencia física y mantuvieron omisiones de cuidado contra Hanna, quien falleció el 11 de julio de 2022 luego de ser ingresada de emergencia a un hospital con un severo cuadro de desnutrición. Las investigaciones también documentaron diversas huellas de violencia en el cuerpo de la menor, lo que derivó en la detención de ambos acusados ese mismo año.

Además de la pena de prisión, el Tribunal ordenó el pago de un millón 924 mil 400 pesos como reparación del daño. Sin embargo, la sentencia aún podría ser revisada por instancias superiores si la defensa decide impugnar la resolución dentro del plazo establecido por la ley.