AVENTAJA MC A MORENA POR LA GUBERNATURA DE CAMPECHE: LA ENCUESTA MX

De acuerdo con un ejercicio realizado por La Encuesta Mx y dado a conocer por Político Mx, la intención del voto de cara a la renovación de la gubernatura de Campeche indica que en estos momentos Movimiento Ciudadano (MC) está en primer lugar con el 36.1 por ciento, seguido por Morena con 35.8 por ciento.

El sondeo fue realizado del 5 al 7 de este mes de junio, con el planteamiento: “Si hoy fueran las elecciones para gobernadora o gobernador del Estado de Campeche, ¿por cuál partido votaría?”, y luego del partido en el poder aparecen el PRI con 9.8%, PAN (5.1), Partidos locales (4.3), Verde (1.5), PT (1.1) y NS/NC (6.3).

Campeche, gobernado por Layda Sansores, presenta la disputa más cerrada de las 17 gubernaturas que estarán en disputa el próximo año, de acuerdo con Político Mx.