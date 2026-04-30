ACUSACIONES DE EU CONTRA RUBÉN ROCHA MOYA TIENEN TRASFONDO POLÍTICO Y CARECEN DE PRUEBAS: CLAUDIA SHEINBAUM

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios mexicanos tienen un trasfondo político, al señalar que no se han presentado pruebas claras. “Si no existen pruebas, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”, sostuvo, al tiempo que remarcó que su postura se basa en la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía.

Al mismo tiempo, dejó en claro que no habrá encubrimiento en caso de comprobarse algún delito. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, expresó, al reiterar que cualquier señalamiento debe estar sustentado con evidencia. Sus declaraciones se dan en medio de la polémica por los señalamientos contra funcionarios mexicanos por parte de autoridades estadounidenses.