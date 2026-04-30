“NO HAY DINERO PARA LO BÁSICO, PERO SÍ PARA ESPECTÁCULOS”: ARMENTÍA

¿DÓNDE ESTÁN LOS 27 MIL MILLONES DE PESOS DEL PRESUPUESTO?

El diputado Pedro Armentía López afirmó que la situación financiera del gobierno de Layda Sansores San Román responde a decisiones equivocadas en el manejo del presupuesto. “Creo que mal asesoran, mal aconsejan al Gobierno del Estado dentro de sus partidas presupuestales. Lo primero que debe cuidar es la nómina, la luz, los servicios, la atención a la ciudadanía y no decir que no hay dinero”, expresó.

Señaló que, pese a ese argumento, sí existen recursos para otros rubros. “Pero sí hay dinero para traer a Polimarch, sí hay dinero para traer a Los Socios del Ritmo. ¿Cuánto cuestan las ferias del bienestar y los mercaditos? Todos sus pseudocandidatos están en colonias, ¿cuánto se están gastando del dinero público que bien serviría para pagar la luz? Hay prioridades y no las están viendo venir”, cuestionó.

También se refirió a la crisis económica y política señalada por la mandataria. “Veo una desesperación, falta de gobernabilidad y finanzas públicas que no son las correctas. El día que quieran sentarnos a trabajar el presupuesto, con gusto, pero no hay reciprocidad”. Finalmente, cuestionó el destino del erario estatal: “Son 27 mil millones de pesos, hay que saber dónde están”.