martes, noviembre 4, 2025
Lo último:
LocalesNacionales

ESTE 18 DE NOVIEMBRE EL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ VALDEZ RECIBIRÁ LA PRESEA “RICARDO ROCHA, LIBERTAD DE EXPRESIÓN 2025” EN LA CDMX

Durante un desayuno programado a partir de las 9:30 horas en el Centro de Convenciones Tlatelolco de la Ciudad de México en el Marco de los festejos de Los Reporteros 2025, El día 18 de este mes de noviembre, el exdirector de Tribuna y periodista Jorge Luis González Valdez recibirá la presea “Ricardo Rocha, libertad de expresión 2025”.

El reconocimiento, que en su momento recibieron los periodistas Jacobo Zabludovsky, Carlos Loret de Mola, Azucena UrestI, Ciro Gómez Leyva y Joaquín López Dóriga, entre otros, es por contribución al ejercicio de la libertad de expresión, a través de su destacada trayectoria en la radio y la televisión, destaca Los Reporteros 2025.

También te puede gustar

Pide Comité Pro Defensa del Tren Maya en Campeche investigar a jueza

Pese austero presupuesto, ningún programa será afectado: SAIG

JUSTIFICA LAURA SANSORES SU POLÉMICO INFORME MUSICAL COMO “UN VIAJE SENSORIAL”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *