ESTE 18 DE NOVIEMBRE EL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ VALDEZ RECIBIRÁ LA PRESEA “RICARDO ROCHA, LIBERTAD DE EXPRESIÓN 2025” EN LA CDMX

Durante un desayuno programado a partir de las 9:30 horas en el Centro de Convenciones Tlatelolco de la Ciudad de México en el Marco de los festejos de Los Reporteros 2025, El día 18 de este mes de noviembre, el exdirector de Tribuna y periodista Jorge Luis González Valdez recibirá la presea “Ricardo Rocha, libertad de expresión 2025”.

El reconocimiento, que en su momento recibieron los periodistas Jacobo Zabludovsky, Carlos Loret de Mola, Azucena UrestI, Ciro Gómez Leyva y Joaquín López Dóriga, entre otros, es por contribución al ejercicio de la libertad de expresión, a través de su destacada trayectoria en la radio y la televisión, destaca Los Reporteros 2025.