CLAUDIA, ¿CUÁNTAS VECES TENDRÁS QUE PEDIR PERDÓN A DIOS POR LOS CRIMENES COMETIDOS DURANTE TU ADMINISTRACIÓN?; FERRIZ HIJAR
En un video divulgado a través de sus redes sociales para Ferriz TVE, el periodista Pedro Ferriz Hijar recalcó que a la presidenta Claudia Sheinbaum nunca le pedirá perdón, sino siempre una explicación por los crím£n3s cometidos durante su Administración y por seguir las órdenes del hombre que más daño le ha hecho y más dinero le ha costado al país: Andrés Manuel López Obrador.
Señala: “Cuando llegas a tu cama a rezar a quien tengas que rezar, ¿qué le dices?, ¿cuántas veces le vas a tener que pedir perdón a Dios por todos los crímenes cometidos durante tu Administración? Qué vergüenza Claudia, tuviste una oportunidad tan grande como la primera presidenta de México y acabaste de la gata de López Obrador, cuyas órdenes sigues pese a ser el hombre que más daño le ha hecho a este país y que más dinero le ha costado a la patria, inclusive más que Agustín Iturbide”.
Desde aquí, yo nunca te voy a pedir perdón y siempre te voy a exigir una explicación, porque es lo único que vas a tener que dar aquí y allá, finaliza Ferriz Hijar.