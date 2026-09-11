COLECTIVO CIUDADANOS POR CAMPECHE ENTREGA SOLICITUD PARA QUE SHEINBAUM FRENE OBRA DEL TEATRO DE LAYDA

San Francisco de Campeche.- Integrantes del colectivo Ciudadanos por Campeche abordaron a una integrante de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República para entregarle un oficio donde exponen con argumentos justificados por qué los campechanos no quieren la construcción del teatro en el Foro “Ah Kim Pech”, que costaría entre 300 y 500 millones.

Este es el documento que le queremos entregar a la presidenta Claudia Sheinbaum, donde le señalamos que una de las razones para no construir dicha obra es que hay demasiadas prioridades, como acabas de escuchar: falta de medicamentos en los hospitales.

Es una decisión arbitraria de la gobernadora y su gabinete, y nuestros argumentos han encontrado oídos sordos en ellos y están empecinados en que lo van a hacer, subrayaron, y aclararon que anexan el oficio entregado al encargado de la Secretaría de Obras Públicas, donde le exigen la información.

Desde que la gobernadora lo anunció, se dio una desbandada en las redes, con mensajes como: “No señora, no queremos”, y nos presentó una maqueta terrible que no pasa por los estándares básicos de un Centro Histórico protegido por el Patrimonio Cultural de la Humanidad.

La integrante de la comitiva federal solicitó un correo electrónico para enviar la confirmación de recibido del documento.

Los integrantes del colectivo expusieron que, habiendo tantas necesidades, preocupa y ocupa no sólo este derroche de dinero en el único espacio que tienen los campechanos para hacer eventos culturales y sociales, sino que se tomen este tipo de decisiones sin consultar a la ciudadanía.

También relataron que hay un Tren Ligero que hasta la fecha está costando un dineral a los campechanos, 5 mil millones de pesos, pues sigue siendo disfuncional al no llevar gente, lo que puede constatar la Presidenta con un paseo. Luego, un barquito que nos costó 9 millones, cuando pudieron haber aprovechado para atender problemas sociales, como agua.

Y lo último fue la escultura del jaguar, de casi 2 millones de pesos, subrayaron, y dijeron confiar en que Sheinbaum Pardo los escuchará.