CONTROLA PEMEX DERRAME DE CRUDO A 85 KILÓMETROS DE CIUDAD DEL CARMEN, REPORTA

De acuerdo con un reporte de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue localizado el punto de pérdida de contención del ducto y tras labores de personal especializado fue cerrado y ya no hay derrame de crudo a 46 millas náuticas (unos 85 kilómetros) de Ciudad del Carmen.

Como se recordará, el derrame fue detectado el 10 de septiembre a las 6:45 de la mañana, según dio a conocer el Observatorio Permanente del Golfo de México.

En las labores de control son utilizadas embarcaciones especializadas para dispersión mecánica y colocación de barreras oleofílicas de contención, mientras personal especializado de buceo localizó el punto de pérdida de contención en el ducto e inició los trabajos de reparación.

La petrolera reportó que hoy sábado concluyó el dragado del lecho marino, y ahora se trabaja en el retiro de lastre de concreto del ducto, mientras continúa la habilitación de la envolvente metálica que cubrirá la zona afectada.