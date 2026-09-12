CONTRADICE REHN A LAYDA: LA DÁRSENA NO PUEDE USARSE PARA FERIAS

-“Hay que cambiar el uso de suelo, que es competencia federal”

El encargado de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop), Bernhard Rehn, contradijo a la gobernadora Layda Sansores, quien en su programa semanal aseguró que el Ayuntamiento de Campeche no aceptó la Dársena para instalar ahí las ferias de San Román y San Francisco, al afirmar que el uso de suelo de esa zona es para temas marítimos, por lo cual no se puede usar con otros fines.

Además, el funcionario de origen austriaco precisó que para albergar dichas festividades, habría que cambiar el uso de suelo, lo que es competencia federal.

Asimismo, Rehn reveló que el proyecto está actualmente en proceso de licitación y estimó que el fallo se dará a conocer entre el 28 y 29 de septiembre, para firmar el contrato con la empresa que ganadora e iniciar al otro día los trabajos.

Recalcó que no fue posible disponer del Foro Ah Kim Pech para las ferias de San Román y San Francisco, debido a que a finales de septiembre comenzarán las obras del nuevo foro cultural del Gobierno del Estado, que será entregado en julio de 2027.