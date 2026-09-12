ENTREGAN ESCRITO PARA PEDIRLE A SHEINBAUM QUE INVESTIGUE Y SANCIONE ACOSO Y HOSTIGAMIENTO EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Para hacer de su conocimiento la preocupación ante los recientes acontecimientos relacionados con ∆co$o y host¡gam¡ento laboral en ese órgano, y pedirle atención, solución y, en su caso, sanción, trabajadores del Poder Judicial de la Federación entregaron un escrito dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En evento realizado en la Concha Acústica de la ciudad capital, a través de Sergio Jesús Pinzón Baquedano, secretario general del Sindicato General Local del Poder Judicial de la Federación, Sección 36, manifestaron su descontento con lo que acontece en dicho poder.

De acuerdo con Pinzón Baquedano, en el documento se solicita que esta problemática sea atendida con la seriedad que merece y que se fortalezcan los mecanismos de prevención, atención, investigación y, en su caso, sanción, involucrando a las autoridades competentes, particularmente al Órgano de Administración Judicial y al Tribunal de Disciplina Judicial.