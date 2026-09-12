QUE “MEGAPUENTE” DE LAYDA FUE PARA NO COMPLICAR TRASLADOS Y GASTOS DE MAESTROS, JUSTIFICA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

-No habrá pérdida de clases porque se dejará tarea para hacer en casa y se reforzará la convivencia familiar, asegura

Al afirmar que se debe de reforzar la identidad de nuestros símbolos patrios, el secretario estatal de Educación, Candelario Pacheco Pacheco, justificó el “megapuente” de Layda Sansores al afirmar que la gobernadora “entiende que los maestros al quedar un día entre semana ven complicados su traslado y gastos”.

Así, mientras personajes políticos e integrantes del sector critican dicha medida, pues se da en momentos que la prueba PISA reportó retroceso educativo en el país, Pacheco Pacheco descartó que la suspensión de actividades escolares represente una pérdida de días efectivos de aprendizaje, pues, argumentó, serán asignadas actividades académicas para realizar en casa.

Explicó que aunque el calendario contempla 186 días, el mínimo establecido es de 185, por lo cual “existe margen para atender situaciones extraordinarias sin afectar el ciclo escolar”.

Previo a los días de suspensión, detalló, las subsecretarías de los distintos niveles educativos coordinarán con los docentes la entrega de actividades, para que los alumnos las realicen desde sus hogares.

Pacheco Pacheco expuso que estas acciones permitirán compensar el trabajo académico y pedagógico, además de reforzar la convivencia familiar y la identidad con los símbolos patrios durante estas fechas.