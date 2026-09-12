VECINOS RESCATAN A HOMBRE EBRIO QUE CASI SE AHOGA EN EL MALECÓN DE SABANCUY

Vecinos de la zona conocida como “Petróleos” protagonizaron el rescate de un hombre que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad y terminó entre el agua y las piedras del malecón, durante la noche del viernes.

De acuerdo con los reportes, los habitantes de la zona observaron al hombre a la orilla del malecón, donde aparentemente no podía ponerse de pie debido a las condiciones del lugar.

Los vecinos solicitaron apoyo a las autoridades, pero ante la demora decidieron intervenir para evitar una tragedia. Con ayuda de cuerdas y extremando precauciones por lo resbaloso de las piedras, lograron sacar al hombre del agua. Tras el rescate, fue trasladado a un sanatorio para recibir atención médica, hasta donde llegaron posteriormente sus familiares para hacerse cargo de la situación.