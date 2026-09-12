¡EN EL ABISMO ECONÓMICO! EMPRESARIOS RECORTAN GASTOS Y EMPLEOS ANTE OSCURO CIERRE DE AÑO

-“ES UNA SITUACIÓN PREOCUPANTE”: MARCELA VILAR

Este segundo semestre está siendo complicado y no hay buenas expectativas para el cierre de año, lamentó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Campeche, Marcela Vilar Macossay, y señaló que aunque ninguna de las empresas afiliadas se ha visto aún en la necesidad de cerrar, sí han tomado medidas para reducir gastos.

Dentro de las medidas tomadas por los empresarios locales, señaló que han tenido que reducir el número de personal en sus empresas ya que dijo se vive una situación económica muy difícil y es necesario que se tengan consideraciones con los empresarios.

Lamentó el cierre de los restaurantes que se han anunciado en redes sociales, lo que atribuyó a la falta de ingresos de todos los campechanos y al no ser algo de primera necesidad, no acuden a consumir a las empresas, lo que es bastante preocupante.

Para finalizar, Vilar Macossay convocó a estar unidos y consumir lo local, mientras se construye un ecosistema productivo para la entidad y salir avante.