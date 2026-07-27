EXIGE DIPUTADO DE MORENA QUE INSTITUCIONES Y SECRETARÍAS DEL RAMO AGILICEN ENTREGA DE SEMILLAS EN CAMINO REAL

San Francisco de Campeche.- Al advertir que el ciclo agrícola ya está llegando a sus etapas finales, el diputado local de Morena, Gaspar de Jesús Nah Miss, exigió a las instituciones y secretarías correspondientes agilizar la entrega de insumos a los campesinos de Camino Real, pues es justo que los reciban en tiempo y forma.

El legislador reconoció que productores de los municipios de Hecelchakán y Dzitbalché han manifestado su preocupación por el desfasamiento en la recepción de semillas de la marca Pioneer, las cuales forman parte del programa de subsidio estatal 50 y 50, en el que el productor aporta la mitad del costo y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) la otra mitad.

Nah Miss señaló que, tras sostener una reunión con el director de la SDA, se confirmó que la entrega de otras marcas, como Decal, ya se había cumplido en su totalidad, pero en el caso de Pioneer, la distribución presentó demoras, lo que generó versiones desesperación entre los productores, ya que algunos aseguraron que ellos habían pagado.

El diputado aclaró que, tras las gestiones realizadas, la entrega ha avanzado de manera significativa. “Es mínima la cantidad de semillas que falta por entregar. Hablo específicamente del municipio de Hecelchakán y Dzitbalché, es mínimo lo que falta por entregar, más del 80% del subsidio en estos insumos ha sido entregado”.