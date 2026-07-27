LA 4T PRETENDE CONTROLAR A MEDIOS DE COMUNICACIÓN BAJO EL ARGUMENTO DE PROTEGER AUDIENCIAS

Vía: ADN Noticias

Bajo el argumento de garantizar los derechos de las audiencias, autoridades federales impulsan nuevos lineamientos que podrían otorgar facultades para sancionar a medios de comunicación y limitar contenidos informativos, una medida que ha generado preocupación entre periodistas, especialistas y representantes del sector.Vía: ADN Noticias

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrirá una consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto para definir las reglas relacionadas con los derechos de las audiencias. Sin embargo, críticos del proyecto advierten que estas disposiciones podrían convertirse en una herramienta de control sobre la labor periodística y la libertad editorial.

Uno de los puntos que genera mayor inquietud es el papel del defensor de las audiencias, quien dejaría de operar con independencia al estar sujeto a requerimientos de la Comisión. Además, sus recomendaciones podrían ser modificadas o revocadas por el órgano administrativo, y en caso de no atender las disposiciones, podrían aplicarse sanciones tanto al defensor como al medio de comunicación.

Especialistas alertan que, con estos lineamientos, la autoridad podría asumir la facultad de decidir qué información es considerada veraz o falsa, así como establecer límites entre opinión, información y publicidad, lo que abriría la puerta a una mayor intervención gubernamental sobre los contenidos que se difunden.