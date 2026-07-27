EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 27 DE JULIO DE 2026

5 AÑOS DIFAMANDO A ¡UN PERIODISTA!

En el fracasado gobierno pintado de guinda de la dictadora Layda Sansores, ella tiene derecho a agredir, pero nadie tiene derecho a defenderse. Cree que su cargo le da derecho de llamar piraña al periodista Jorge Luis González Valdez.

Lo descalifica y desprestigia porque el periodista critica sus excesos y abusos, alude que se vulnera su condición de mujer y le llama misógino, pero se indigna cuando la califica de corrupta, ladrona y mentirosa. Desacredita su trabajo sin mostrar pruebas, pero se ofende cuando le demuestra que el suyo es un gobierno de nefasto, rapaz y fracasado. Layda Sansores se cree intocable, y está errada, pues si quiere respeto, primero debe aprender a respetar.

No son las críticas de Jorge González, ni las verdades que le publica TRIBUNA, la causa del enorme repudio popular que acumula Layda Sansores, sino su cínica y deleznable conducta es la que ha llevado a su ineficiente gobierno al desprestigio, a la decepción y al fracaso. Su proceder abusivo, arbitrario y falso lo repudia más del 80% de la ciudadanía, por si no le ha caído el veinte.

PRETENDE HEREDAR EL PODER A SU SOBRINO.

En su columna “Como su padre y el jaguar”, el director general de El Diario de Matamoros, Mario Díaz Vargas, reflexiona que así como “Carlos Sansores Pérez aplicaba el poder pistola en mano a quien osaba desafiarlo o no atendía sus indicaciones”, de igual manera “Layda Sansores ha llevado la rienda política, social y económica bajo el lema de que aquí nomás mis chicharrones truenan” y comenta de su pretensión de heredar su cargo a su sobrino Seao Loco:

“El autoritarismo, la persecución y la censura envuelven al gobierno de Layda Sansores. Por ser territorial, solitario e implacable, el jaguar es el símbolo de la mandataria que, con la marrullería de cambio de partido de Morena al PT pretende evadir la normatividad del partido guinda en contra del nepotismo y heredar el poder político a su sobrino Gerardo Sánchez Sansores.”

Acertado comentario de nuestro colega periodista, que tras narrar los abusos de Layda Sansores a lo largo de 5 años de nefasto, corrupto y decreciente gobierno, ve con preocupación la pretensión de la gobernanta de heredar la gubernatura a su rehabilitado sobrino Seso Loco, pese a que carece de estudios y preparación para redireccionar Campeche hacia un mejor futuro, trabajo que tampoco supo desempeñar “la octogenaria maestra de profesión”.