MONTAJE PARA LUCIMIENTO DEL SUSPIRANTE | Por: Visión Política Noticias

Resulta que horas después de que se dio a conocer la posible venta de Punta de San Julián, cuando la noticia apenas permeaba en la opinión pública, Pablo Gutiérrez Lazarus apareció con un video para rechazar la venta de la reserva ecológica y erigirse en el paladín de los carmelitas.

“Mientras estén los gobiernos de la transformación en el municipio de Carmen y en Campeche, no permitiremos que la gente abuse, se agandalle y haga negocio con lo que es del pueblo”, enfatizó el alcalde que simula su separación del cargo para buscar la candidatura de Morena con los recursos del Ayuntamiento de Carmen. “También el pueblo lo tiene que defender siempre, para que no lleguen otros y se queden con lo que es de toda una comunidad”, añadió.

El detalle es que, según evidencias, la reserva ecológica-costera de 51.14 hectáreas –que se ofrece en 65 millones de pesos– es propiedad de la familia de Janine Guadalupe Casanova García, directora de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Carmen y “secuaz de siempre” del mismo alcalde (Ya hablaremos de esto a detalle).

Entonces, las interrogantes son ¿esto del negocio inmobiliario es un teatro o montaje para el lucimiento de Pablo Gutiérrez? ¿Puro cinismo del ex panista, ahora morenista? ¿O de verdad los carmelitas tienen qué preocuparse?

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