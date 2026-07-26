ALCALDESA DE MORENA DICE A ADULTO MAYOR: “USTED YA VA DE SALIDA”

La alcaldesa de Huimanguillo, Tabasco, Mari Luz Velázquez, generó inconformidad durante un encuentro con habitantes que reclamaban las afectaciones carreteras ocasionadas por las obras del Tren Interoceánico, luego de responder a un adulto mayor con la frase: “Usted ya va de salida, hay que cuidar a los jóvenes”. La declaración provocó rechiflas y reclamos entre los asistentes.

Durante el intercambio, una persona respondió a la edil que nadie sabía cuánto tiempo viviría el adulto mayor, mientras otra le recordó que ella también “iba de salida”. Posteriormente, la presidenta municipal pidió respeto y aseguró que acudió a “dar la cara” para dialogar sobre los daños en las carreteras. En el mismo evento anunció recursos estatales para construir y rehabilitar el tramo que conecta la carretera federal 180 con las comunidades C-31 y C-41. Mari Luz Velázquez ya había sido señalada anteriormente por reclamar a jóvenes beneficiarios de becas por no dar “like” a las publicaciones de su gobierno.