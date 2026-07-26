SICARIOS EJECUTAN A ENCARGADO DE EXPENDIO

Champotón.- Un hombre identificado con las iniciales J. N., encargado de un expendio de cerveza, perdió la vida la tarde de este domingo tras un ataque con armas de fuego perpetrado por presuntos sicarios que ingresaron al establecimiento ubicado sobre la calle 24 por 37, en la colonia Chen Pec, en el municipio de Champotón.

Tras el reporte, elementos de la Policía acordonaron la zona para resguardar la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche inició las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación.

De manera preliminar, las autoridades procesan diversas líneas de investigación, entre ellas la posibilidad de que los hechos estén relacionados con un presunto asalto; sin embargo, hasta el momento no se ha emitido información oficial que confirme el móvil del ataque.