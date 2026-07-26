HOMBRE MUERE AL PROTEGER A UNA MUJER DURANTE RIÑA EN BAR

Un hombre perdió la vida la tarde-noche del sábado al proteger a una mujer durante una riña registrada en el bar familiar “La Palapa El Chivo”, ubicado en la comunidad de Constitución. De acuerdo con información preliminar, la víctima fue identificada como José Valenzuela, conocido como “El Chigua”.

Según testigos, el altercado comenzó cuando un hombre identificado de manera extraoficial como “Chepe Montejo” presuntamente discutía con su pareja sentimental, quien trabaja como mesera en el establecimiento. José Valenzuela intervino para proteger a la mujer y presuntamente fue atacado con un objeto punzocortante, que le provocó una lesión en el costado izquierdo.

Personas que se encontraban en el lugar lograron someter al presunto agresor y dieron aviso a las autoridades; sin embargo, al revisar a la víctima, esta ya no contaba con signos vitales. Elementos de seguridad acordonaron el área, mientras personal ministerial realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

El presunto responsable quedó retenido para ser puesto a disposición de la autoridad competente, la cual determinará su situación jurídica.