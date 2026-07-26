PLÁTICA SOBRE LA SOBERANÍA NACIONAL TERMINA COMO PLATAFORMA POLÍTICA RUMBO A LAS ELECCIONES DE 2027 | Por: José Bojorquez

Lo que fue anunciado como una plática informativa para abordar la defensa de la soberanía nacional y rechazar cualquier intervención de Estados Unidos en territorio mexicano, terminó convirtiéndose en un escaparate político para promocionar a figuras de Morena que buscan posicionarse rumbo al proceso electoral de 2027.

El evento, realizado en la cancha techada del barrio de Kilakán y encabezado por el dirigente estatal de Morena, Erick Reyes, reunió a militantes y simpatizantes, pero también sirvió para presentar a personajes que ya son identificados como posibles aspirantes a cargos de elección popular.

Entre ellos destacó la presencia de Pablo Gutiérrez Lazarus, exalcalde de Carmen, quien busca consolidarse como aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura de Campeche, así como Liz Hernández, quien también es mencionada para una eventual candidatura a diputada federal, además de otros actores políticos que aprovecharon el foro para fortalecer su imagen pública.

Aunque el tema central fue la defensa de la soberanía nacional, la narrativa de los oradores se centró en advertir sobre una supuesta intervención del gobierno de Estados Unidos en asuntos internos de México. Sin embargo, durante las exposiciones no se profundizó en el contexto de las presiones internacionales relacionadas con el combate al narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción, asuntos que forman parte del debate entre ambos países.

En diversos sectores de la opinión pública se ha señalado que las acciones impulsadas por el gobierno estadounidense también buscan combatir las redes del crimen organizado y perseguir a quienes presuntamente mantienen vínculos con actividades ilícitas, incluidas investigaciones que, de comprobarse, podrían alcanzar a servidores públicos o actores políticos. Estos temas no fueron abordados por los ponentes durante la reunión.

Los representantes de Morena también aprovecharon el encuentro para destacar las reformas impulsadas desde el Senado y la Cámara de Diputados, así como los programas sociales implementados por el gobierno federal. Afirmaron que los apoyos destinados a adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes hoy se entregan de manera universal, en contraste con administraciones anteriores.

Más allá del mensaje sobre la defensa de la soberanía, el evento dejó la impresión de ser un acto de posicionamiento político anticipado, donde las figuras con aspiraciones electorales aprovecharon un tema de interés nacional para comenzar a medir su presencia ante la militancia y el electorado, a poco más de un año del inicio del proceso electoral de 2027.