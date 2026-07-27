EVITA SHEINBAUM CRITICAR AL PRESIDENTE DE NICARAGUA POR CANCELAR ELECCIONES PARA QUE NO GANE LA DERECHA

“PRIMERO ES LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS”

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó criticar al dictador Daniel Ortega, quien la semana anunció la cancelación de las elecciones en Nicaragua para evitar que llegue la oposición o la derecha.

Al pedirle su opinión, se limitó a responder: “Primero es la autodeterminación de los pueblos, lo que decida el pueblo de Nicaragua. Y nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia”.

Video: Juan Ortiz.