FALSO QUE CONTRA RUFFO HAYA FINES POLÍTICOS, PUES HAY “MUCHÍSIMAS PRUEBAS”, ASEGURA LA PRESIDENTA

A la pregunta durante su conferencia mañanera de hoy lunes 27 de julio, de si las instituciones de justicia son utilizadas con fines políticos en el caso del gobernador Ernesto Ruffo, la presidenta respondió: “Falso”.

La mandataria sostuvo que la Fiscalía presentó “muchísimas pruebas” sobre una presunta red de contrabando de combustible que involucra tanto al exgobernador Ernesto Ruffo como a por lo menos 8 detenidos.