LAYDA TIENE A CAMPECHE EN EL ESTANCAMIENTO ECONÓMICO: JOSÉ SEGOVIA; SIN APOYO LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y HAY DESEMPLEO E INSEGURIDAD

-“HA SIDO UN GOBIERNO DE OCURRENCIAS”

A 5 años del Gobierno de Layda Sansores, la Administración estatal enfrenta cuestionamientos básicos por la falta de resultados en generación de empleo, apoyo a sectores productivos y seguridad pública, criticó José Segovia Cruz, presidente en el Municipio de Campeche de la Asociación Civil Nacional Alianza Magisterial y Ciudadana por la Educación, y lamentó que las ocurrencias tengan a Campeche en un estancamiento económico.

Dijo que prefiere pensar que el Gobierno Estatal no se ha preocupado más que no ha tenido capacidad de generar infraestructura para atraer inversión nacional y extranjera, lo que generaría empleos formales, sobre todo para los jóvenes.

En estos 5 años, continuó, la Administración estatal no ha apoyado a nuestros sectores productivos, ni al campo, ni al mar con sus ribereños, y por eso en Campeche estamos en un estancamiento económico.

En materia de seguridad, Segovia Cruz afirmó que durante los últimos 5 años han incrementado los homicidios dolosos en la entidad, y quien no lo vea es porque no quiere o está ciego, y aclaró que su señalamiento no implica responsabilizar directamente a Morena por estos hechos, sino cuestionar la capacidad del Gobierno para implementar acciones efectivas de prevención y combate a la inseguridad.

El representante magisterial resumió que ha sido, y duda que cambie en el año que queda, un Gobierno de ocurrencias, pues las autoridades dieron el “aviso” desde el primer año al calificarlo como periodo de diagnóstico, ya que cualquier persona o partido que quiere gobernar un Estado trae una estrategia de desarrollo.

Será la ciudadanía quien evalúe los resultados del gobierno en las próximas elecciones constitucionales de 2027, al considerar que los campechanos ya realizan sus propias anotaciones sobre el desempeño de la Administración estatal.