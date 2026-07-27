MADRE DENUNCIA QUE SU HIJO LLEVA 31 DÍAS ESPERANDO UNA OPERACIÓN

Claudia Cámara denunció que su hijo de 21 años lleva 31 días internado en el Hospital General “Dra. María del Socorro Quiroga Aguilar” de Ciudad del Carmen, sin que hasta el momento exista una fecha definida para realizarle una cirugía por una fractura de tibia.

La madre explicó que inicialmente el retraso se atribuyó a la falta de material quirúrgico; sin embargo, posteriormente fue informada de que el traumatólogo asignado se encuentra de vacaciones y que solo existe un especialista disponible durante los fines de semana. También señaló que, debido a trabajos de remodelación, únicamente uno de los tres quirófanos del hospital se encuentra operativo, situación que ha provocado la reprogramación constante de procedimientos para atender emergencias.

Indicó que personal de Trabajo Social le planteó la posibilidad de trasladar a su hijo al Hospital Naval o a una unidad médica en Campeche, pero aseguró que hasta ahora no cuenta con una respuesta definitiva. Mientras tanto, afirmó que el joven continúa con dolor, presenta episodios de fiebre y ha perdido el apetito tras permanecer hospitalizado durante varias semanas.

La madre manifestó su preocupación por posibles complicaciones en la lesión y pidió la intervención de las autoridades de salud para agilizar la cirugía o gestionar su traslado a otra institución que cuente con las condiciones necesarias para atenderlo.