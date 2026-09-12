sábado, septiembre 12, 2026
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CREAR EMPLEOS CON SALARIOS DIGNOS, SEGURIDAD E IMPULSAR ECONOMÍA, PIDEN CIUDADANOS A SHEINBAUM

Creación de fuentes de empleo con salarios dignos, seguridad y mejora económica, son las principales peticiones ciudadanas a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En sondeo realizado, Jonathan Maera, Daniel Pérez y Eduardo Martínez, señalaron que la situación económica es complicada, lo que se refleja en cierre de negocios y costos elevados de productos de primera necesidad.

Maera resumió que la economía está por los suelos, de ahí el cierre de sucursales y tiendas grandes, y lamentó que él no pueda encontrar trabajo pese a tener estudios y experiencia.

Por su parte, Pérez señaló que falta crear fuentes de empleo, mientras Martínez se refirió a lo caro que está todo, ante lo cual trabajar no es la solución porque no alcanza con el salario que se recibe.

Hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum a impulsar la generación de empleos, atraer inversiones, fortalecer la economía y a no dejarse llevar por proyectos que no han funcionado para sacar adelante al país.

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