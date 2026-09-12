TRÁILER SE QUEDA SIN FRENOS Y TERMINA DENTRO DE UNA VIVIENDA EN EL GUAYABAL

ESCÁRCEGA.— Un tráiler que transportaba maquinaria pesada terminó impactándose contra una vivienda de la colonia El Guayabal, en la región de la Junta Municipal de Centenario, luego de que presuntamente sufriera una falla total en el sistema de frenos.

El accidente ocurrió durante la tarde del viernes, cuando el operador habría perdido el control de la pesada unidad al quedarse sin frenos. Al no conseguir detenerla, el tráiler salió de su trayectoria e invadió el predio de una vivienda.

La unidad de carga terminó impactando parte de la estructura del inmueble y un automóvil que se encontraba estacionado en el garaje, provocando daños materiales de consideración.