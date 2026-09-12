REPORTAN CARNICEROS DEL AFA CAÍDA DEL 40% EN VENTAS; ESPERAN MEJORA CON LAS FIESTAS PATRIAS, PERO HAY PESIMISMO POR LA CRISIS ECONÓMICA
Los carniceros del mercado Alonso Felipe de Andrade (AFA) esperan que las fiestas patrias del 15 de septiembre de 2026 impulsen sus ventas, luego de registrar una caída de 40% en las últimas semanas.
Javier Jiménez, carnicero y locatario del mercado, informó que actualmente las ventas operan alrededor del 60% de su nivel habitual, principalmente por los gastos de las familias durante el regreso a clases, y para este día 15 prevé un aumento en la demanda de carne de cerdo, pata, cabeza y costilla, productos utilizados para preparar pozole.
Sin embargo, la competencia de supermercados y carnicerías foráneas continúa golpeando a los comerciantes, debido a que ofrecen productos congelados y procesados a menores precios: alrededor de 60 pesos por kilo de pulpa, frente a los 80 pesos que cuesta la carne fresca en el mercado.
Jiménez señaló que, en términos generales, las ventas permanecen entre 15% y 20% por debajo de las registradas en 2025, y consideró difícil recuperar esa diferencia durante los últimos meses de 2026, debido a la situación económica que atraviesa Carmen.