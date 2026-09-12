IEEC YA ALISTA PROCESO ELECTORAL CON VISITAS A LOS 13 MUNICIPIOS

La consejera presidenta provisional del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), Clara Concepción Castro Gómez, destacó que aunque el proceso electivo local da inicio de manera oficial en el mes de diciembre, en los meses previos desahogarán varias etapas preparatorias para la jornada local.

A partir de la próxima semana, precisó se estarán llevando a cabo visitas a los 13 municipios de la entidad, para identificar los domicilios o sedes de los consejos distritales y municipales, donde se dará seguimiento a las actividades correspondientes al proceso con el fin de constatar que sean las más propicias.

A la pregunta de si esperan buena respuesta de los ciudadanos para ser funcionarios de casillas, Castro Gómez respondió que esa parte no corresponde al IEEC, sino sólo apoya en esa parte.