ANTE EL IEEC, PRI INTERPONE DENUNCIA CONTRA EL GOBIERNO DE LAYDA POR USO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA DENOSTAR A LA OPOSICIÓN

Juan Alonso Rebolledo, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), informó que la semana pasada se presentó formal denuncia contra el Gobierno de Layda Sansores, por uso de recursos públicos para denostar a partidos de oposición.

Recordó que hace unas semanas, a través de páginas oficiales del Gobierno del Estado, fueron detectadas publicaciones contra de los partidos de oposición, específicamente PRI y Movimiento Ciudadano, por lo cual se emprendieron acciones legales por la violación a la ley, pues el Poder Ejecutivo debe mantenerse al margen de ese tipo de temas.

El PRI, explicó, sólo dio opinión respecto a las investigaciones en contra de exfuncionarios que evidentemente forman parte de esta estrategia, y destacó que están en espera de que la denuncia presentada ante el IEEC, que debe investigar, integrar el expediente y enviarlo al Tribunal Electoral del Estado de Campeche para que resuelva.

Destacó que como Gobierno se deben mantener al margen de los hechos que giran alrededor de esta elección y dejar que los partidos sean los que se enfrenten y no violentar la ley como lo hicieron al usar las cuentas oficiales de la gobernadora y de Policía Campeche para realizar ataques a estos partidos.