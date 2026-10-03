ACUMULA CAMPECHE 50 CASOS DE DENGUE Y REBASA LOS 46 DEL AÑO PASADO, REPORTAN

-24 tienen diagnóstico no grave y los demás signos de alarma y gravedad

De acuerdo con el reciente reporte epidemiológico mostrado para la entidad, Campeche suma 50 casos confirmados de dengue durante este año, con 24 pacientes con diagnóstico no grave (DNG) y 26 con signos de alarma y gravedad (DCSA+DG).

El registro compara los datos con el cierre de 2025, cuando se contabilizaron 46 casos confirmados, de los cuales 21 fueron de no grave, 23 con signos de alarma y dos graves. En ese periodo se reportaron además 2 defunciones y una letalidad de 8 por ciento.

Para 2026, el reporte señala que no se han registrado defunciones asociadas a esta enfermedad, por lo cual la letalidad se mantiene en cero por ciento.

Ciudad del Carmen concentra la mayor cantidad de casos: 13 no grave y 11 de DCSA+DG para un total de 24.

Le sigue Campeche con 9 no grave y cinco de DCSA+DG, mientras Champotón registra uno y siete, respectivamente.

Calakmul reporta 2 de DCSA+DG, ninguno grave, y los demás municipios acumulan un caso de cada clasificación, para completar los 50 casos.

De acuerdo con el reporte, la tasa de casos de dengue no grave es de 4.37 por cada 100 mil habitantes en Ciudad del Carmen, 2.62 en Campeche y 0.92 en Champotón.

En el caso de DCSA+DG, las tasas más elevadas corresponden a Champotón con 6.45 y Calakmul, con 5.92 por cada 100 mil habitantes.