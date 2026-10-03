ESTÁN CONTENTOS LOS SINDICALIZADOS POR EL FIN DE LA HUELGA EN EL MONTE DE PIEDAD; “ES UN TRIUNFO SINDICAL”: EUDALIO MONTALVO

El secretario general de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, de Empresas de Préstamo Prendario y Servicios Financieros, Eudalio Montalvo Chi, señaló que luego de un año de huelga en el que se mantuvieron cerradas las sucursales del Monte de Piedad, la administración y el sindicato firmaron acuerdo para reanudar actividades, por lo cual están contentos.

Confirmó que la apertura al público se dará a nivel nacional el próximo 7 de octubre en todas las sucursales, tras varias negociaciones para logra que sean respetados los derechos laborales de los trabajadores y se firmará el acuerdo de la renovación del trabajo sin afectar el contrato colectivo.

Además dijo que se sienten contentos todos los sindicalizados, pues finalmente se logró que se respetara el pliego petitorio y sus derechos como trabajadores.

Ante ello, Montalvo Chi invitó a los pignorantes a visitar la sucursal para conocer las ofertas, descuentos y todo lo que se ofrecerá en beneficio de ellos, para evitar que pierdan sus artículos.